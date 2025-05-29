FUTBOL
Els abonats de l’FC Andorra tindran accés lliure al partit contra l’Eivissa
Obligat a traslladar provisionalment la seu al nou Estadi de la FAF, a Encamp, per disputar el partit corresponent al play-off d’ascens a Segona Divisió, el club ha volgut reconèixer la fidelitat de l’afició. Així, l’entitat tricolor va anunciar que l’entrada per al partit de diumenge contra l’Eivissa (17.00 h) serà gratuïta per a tots els abonats de la present temporada i podran accedir al recinte simplement presentant el seu carnet d’abonament vigent. Amb la voluntat de garantir la comoditat per als abonats, s’han reservat els sectors centrals de la tribuna exclusivament per a ells i, a més, caldrà tenir en compte que no hi haurà localitats numerades, però l’accés a l’estadi es farà per sectors diferenciats. Quant a la resta del públic, també podrà adquirir entrades, tot i que els seients no estaran numerats i la venda es farà per zones.
L’equip tricolor treballa aquests dies a la Vall d’en Bas
D’altra banda, l’equip de Beto Company es troba aquests dies a les instal·lacions de Royal Verd, a la Vall d’en Bas (Olot), per preparar el partit davant l’Eivissa.