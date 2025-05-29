FUTBOL

Una alineació indeguda deixa el City Escaldes sense opcions d’ascens

Els futbolistes del City Escaldes.

Els futbolistes del City Escaldes.C. E.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

L’alineació indeguda d’un jugador del City Escaldes en el partit d’anada de la promoció ha deixat l’equip escaldenc sense la possibilitat de disputar la tornada ni optar a una hipotètica remuntada. La Federació Andorrana de Futbol va resoldre la situació desqualificant el City i donant per tancada l’eliminatòria i, per tant, el CF Esperança, que havia guanyat per 0 a 2 en el primer partit, amb gols de Coro i Roberto López, es mantindrà a la màxima categoria i seguirà militant la temporada vinent a la Lliga Multisegur Assegurances.

La decisió es va comunicar poques hores abans que es disputés el duel de tornada, previst per ahir a la nit. Segons fonts federatives, i tal com van publicar a les xarxes socials, l’alineació irregular del City Escaldes incompleix la normativa vigent i suposa l’eliminació automàtica de l’equip.

tracking