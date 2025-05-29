FUTBOL
Una alineació indeguda deixa el City Escaldes sense opcions d’ascens
L’alineació indeguda d’un jugador del City Escaldes en el partit d’anada de la promoció ha deixat l’equip escaldenc sense la possibilitat de disputar la tornada ni optar a una hipotètica remuntada. La Federació Andorrana de Futbol va resoldre la situació desqualificant el City i donant per tancada l’eliminatòria i, per tant, el CF Esperança, que havia guanyat per 0 a 2 en el primer partit, amb gols de Coro i Roberto López, es mantindrà a la màxima categoria i seguirà militant la temporada vinent a la Lliga Multisegur Assegurances.
La decisió es va comunicar poques hores abans que es disputés el duel de tornada, previst per ahir a la nit. Segons fonts federatives, i tal com van publicar a les xarxes socials, l’alineació irregular del City Escaldes incompleix la normativa vigent i suposa l’eliminació automàtica de l’equip.