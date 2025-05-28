AUTOMOBILISME

Una pujada de rècord

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, i el president, Enric Tarrado.

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, i el president, Enric Tarrado.ACA Club

La Pujada a Arinsal, organitzada per la comissió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club), arriba aquest cap de setmana amb una edició de rècord. Amb 109 pilots confirmats, la mítica prova de muntanya estableix una nova fita en la seva trajectòria i es referma com un dels esdeveniments més destacats del calendari europeu.

La competició, que obre el Campionat d’Andorra, també puntuarà per al Campionat de França de muntanya (Segona Divisió) i el Campionat d’Espanya de muntanya, atraient figures de renom i una àmplia diversitat de vehicles d’alt rendiment. El planter de participants inclou 16 pilots espanyols, entre els quals brillen els andorrans Gerard de la Casa (Ford Fiesta TC) i Edgar Montellà (Speed Car GT-R CM), i també destaca el veterà José Antonio López-Fombona, al volant d’un imponent Porsche 911 GT3 Cup (991.2). El Campionat francès, per la seva banda, aporta la inscripció més nombrosa, amb 55 participants, entre els quals Dimitri Pereira, Pascal Campi, Franck Bellieres i Ronald Garcès, que prometen emoció i un nivell competitiu altíssim. D’altra banda, tres pilots franceses representaran el talent femení: Loane Toulze, Marie Ottavi i Marie Cammares.

“La xifra d’inscrits demostra la consolidació de la Pujada a Arinsal com una cita de referència”Enric Tarrado, President de l’ACA Club

Pel que fa al CAAM, amb 38 pilots inscrits, la representació andorrana i internacional es fonen per elevar el nivell esportiu de la cita. Noms com Raül Ferré, Joan Vinyes, Joan Gil, Joel Font i Jordi Enjuanes reforcen la presència local, mentre que també hi haurà figures internacionals com Sébastien Jacqmin, Jean-Charles Massu i Jean-Pierre Segura.

“La prova també genera una activitat molt positiva per a tota la parròquia”Eva Sansa, Cònsol major de la Massana

Enric Tarrado, president de l’ACA Club, va explicar que “la xifra d’inscrits demostra la consolidació de la Pujada a Arinsal com una cita de referència internacional. Andorra ofereix un entorn únic per viure l’automobilisme en plena muntanya i amb la màxima exigència tècnica”. La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va afegir que la cursa “no tan sols reforça la passió pel motor, sinó que també genera una activitat molt positiva per a la parròquia. Arinsal s’està convertint en un punt de referència per acollir grans esdeveniments a l’aire lliure”.

JOAN VINYES I JORDI MERCADER ACABEN QUARTS AL RAL·LI DE NARÓN

Joan Vinyes i Jordi Mercader, al volant del Hyundai i20-Rallycar, van aconseguir una destacada tercera posició en la categoria Rally2 al 37è Ral·li de Narón, prova puntuable per a la Copa d’Espanya de ral·lis d’asfalt. Amb només dues participacions amb aquest vehicle, l’equip va demostrar una bona adaptació. La cursa, disputada a la localitat corunyesa, va constar de 10 trams cronometrats amb un total de 119,78 quilòmetres. Vinyes i Mercader van mantenir un ritme sòlid i progressiu durant tota la primera jornada, situant-se regularment entre els cinc primers. El seu millor resultat va arribar a l’últim tram, el TC de Sedes, on van marcar una excel·lent segona posició scratch, a només un segon del millor temps.
