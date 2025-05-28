AUTOMOBILISME
Una pujada de rècord
La Pujada a Arinsal, organitzada per la comissió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club), arriba aquest cap de setmana amb una edició de rècord. Amb 109 pilots confirmats, la mítica prova de muntanya estableix una nova fita en la seva trajectòria i es referma com un dels esdeveniments més destacats del calendari europeu.
La competició, que obre el Campionat d’Andorra, també puntuarà per al Campionat de França de muntanya (Segona Divisió) i el Campionat d’Espanya de muntanya, atraient figures de renom i una àmplia diversitat de vehicles d’alt rendiment. El planter de participants inclou 16 pilots espanyols, entre els quals brillen els andorrans Gerard de la Casa (Ford Fiesta TC) i Edgar Montellà (Speed Car GT-R CM), i també destaca el veterà José Antonio López-Fombona, al volant d’un imponent Porsche 911 GT3 Cup (991.2). El Campionat francès, per la seva banda, aporta la inscripció més nombrosa, amb 55 participants, entre els quals Dimitri Pereira, Pascal Campi, Franck Bellieres i Ronald Garcès, que prometen emoció i un nivell competitiu altíssim. D’altra banda, tres pilots franceses representaran el talent femení: Loane Toulze, Marie Ottavi i Marie Cammares.
“La xifra d’inscrits demostra la consolidació de la Pujada a Arinsal com una cita de referència”
Pel que fa al CAAM, amb 38 pilots inscrits, la representació andorrana i internacional es fonen per elevar el nivell esportiu de la cita. Noms com Raül Ferré, Joan Vinyes, Joan Gil, Joel Font i Jordi Enjuanes reforcen la presència local, mentre que també hi haurà figures internacionals com Sébastien Jacqmin, Jean-Charles Massu i Jean-Pierre Segura.
“La prova també genera una activitat molt positiva per a tota la parròquia”
Enric Tarrado, president de l’ACA Club, va explicar que “la xifra d’inscrits demostra la consolidació de la Pujada a Arinsal com una cita de referència internacional. Andorra ofereix un entorn únic per viure l’automobilisme en plena muntanya i amb la màxima exigència tècnica”. La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va afegir que la cursa “no tan sols reforça la passió pel motor, sinó que també genera una activitat molt positiva per a la parròquia. Arinsal s’està convertint en un punt de referència per acollir grans esdeveniments a l’aire lliure”.