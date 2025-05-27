CICLISME
Segona posició d’Anna Albalat a Granollers
Les corredores d’Andona Racing també sumen dos Top 10
L’equip Andona Racing va assolir un doble podi a la cursa de la Copa Catalana de ciclisme de Granollers. Les corredores van fer quatre voltes de 18,4 quilòmetres al ciruit i Anna Albalat va aconseguir finalitzar en segona posició de la classificació general, només per darrere de Laura Gómez, que va imposar-se amb prop d’un minut i mig de marge, mentre que Maria Banlles va ser tercera.
Pel que fa a la resta de representants de l’equip d’Andona, Mariona Morral i Miren Miquel també van aconseguir entrar al Top 10 amb la sisena i la vuitena posició, respectivament. A més, Sílvia Zúñiga va ser dinovena a la general, Lea Ancion va cloure en el 24è lloc i Ares Rovira va ser la 25a. Rovira, a més, va pujar al podi com a segona classificada de la categoria júnior.
Andona Racing també va disputar la Volta a Guipúscoa, on va destacar el 15è lloc de Raquel Balboa a l’última etapa. Ben a prop va acabar Isis Barraldés, que va ser 16a, i també hi van ser tant Esther Piquer com la júnior Candela Pérez.
L’equip fa ara un petit parèntesi, i és que quatre de les seves corredores formaran part de l’equip nacional durant els Jocs del Petits Estats. Raquel Balboa i Anna Albalat faran doblet en la prova en ruta i la contrarellotge a Ordino, Laia Sebastià disputarà només la cursa en ruta, mentre que Mariona Morral prendrà part en la contrarellotge.