Reconeixement

El Pas de la Casa-Grau Roig guanya el premi al mèrit esportiu de la FAE

El guardó a la millor escola ha recaigut en l'escola andorrana de primera ensenyança de Sant Julià

El Pas de la Casa-Grau Roig, celebrant el premi com a guanyador del Mèrit Esportiu.

El Pas de la Casa-Grau Roig, celebrant el premi com a guanyador del Mèrit Esportiu.FAE

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Pas de la Casa-Grau Roig ha guanyat el trofeu al mèrit esportiu a la gala dels premis nacionals de la federació andorrana d'esquí, celebrats aquesta tarda a l'auditori del Palau de Gel. El premi a la millor escola ha recaigut en l'escola andorrana de primera ensenyança de Sant Julià. A l'acte han assistit tots els esquí clubs d'Andorra, així com els esportistes que han estat premiats.

tracking