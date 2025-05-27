Reconeixement
El Pas de la Casa-Grau Roig guanya el premi al mèrit esportiu de la FAE
El guardó a la millor escola ha recaigut en l'escola andorrana de primera ensenyança de Sant Julià
El Pas de la Casa-Grau Roig ha guanyat el trofeu al mèrit esportiu a la gala dels premis nacionals de la federació andorrana d'esquí, celebrats aquesta tarda a l'auditori del Palau de Gel. El premi a la millor escola ha recaigut en l'escola andorrana de primera ensenyança de Sant Julià. A l'acte han assistit tots els esquí clubs d'Andorra, així com els esportistes que han estat premiats.