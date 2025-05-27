FUTBOL
Il·lusió pel play-off
L’FC Andorra prepara l’anada de la promoció d’ascens a Segona Divisió contra un Eivissa amb jugadors destacats
L’FC Andorra va cloure la lliga regular amb una injecció d’autoestima després del bon partit disputat a Lleó, un enfrontament que, per les circumstàncies, va esdevenir el millor assaig general de cara a la primera eliminatòria del play-off d’ascens a Segona Divisió, amb l’anada a Andorra i la tornada al Palladium Can Misses. L’equip tricolor es mostra ambiciós i carregat d’il·lusió per afrontar l’emparellament contra l’Eivissa de Paco Jémez, un bloc farcit de jugadors notables i, molts d’ells, de superior categoria, com el porter Ramón Juan, el central Guillem Molina, Escassi, Davo o el davanter portuguès Bebé, de 34 anys i amb passat al Manchester United, el Rayo Vallecano, el Saragossa o el Còrdova, entre d’altres.
“Més que el rival, ens preocupem de nosaltres mateixos, i si estem al nostre nivell anirà bé”
El tècnic tricolor de l’FC Andorra, Beto Company, va transmetre un missatge d’optimisme i confiança, sense perdre el respecte per un rival de molt nivell i que va acabar la temporada regular golejant a casa el Ceuta, que va assolir l’ascens directe a LaLiga Hypermotion, per 5 a 0: “L’Eivissa és un equip amb una pegada espectacular, amb jugadors de molt nivell, molts d’ells de superior categoria. Serà duríssim, ho sabem, però no ens obsessionem amb el rival. Ens preocupem de nosaltres mateixos i si estem al nostre nivell, si juguem amb la intensitat, l’ordre i la claredat d’idees que hem mostrat, podem fer una eliminatòria molt bona i favorable”. Després del duel al Reino de León davant la Cultural, que tancava la lliga regular, Company va valorar positivament l’actuació de l’equip: “Vam fer un partit completíssim. Vam dominar el joc, vam tenir la iniciativa i vam ser fidels al nostre estil. Va ser d’aquells dies que et reforcen”. Segons el tècnic, la primera part va ser “sensacional”, amb un nivell competitiu molt alt i, amb el cap ja posat al que ve, Beto Company va subratllar el valor d’aquest últim partit a Lleó, perquè “vam sortir reforçats i amb bon regust d’un escenari que ens prepara per al que vindrà”. “La segona part ha estat una reafirmació. Hem fet 30-35 minuts espectaculars, de domini, de maduresa, d’entendre el moment”. Tot i no assolir l’ascens directe, Company remarca que “l’equip ha sabut sobreposar-se a moments complicats i ha recuperat l’ADN que ens va portar al futbol professional”.
“De Lleó vam sortir reforçats i amb bon regust, en un escenari que ens prepara per al que vindrà”
Sense VAR
D’altra banda, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha descartat la utilització del VAR per al play-off d’ascens a Segona Divisió, una petició encapçalada pel Nàstic de Tarragona. Els vuit clubs que estan implicats en la promoció van proposar en una reunió telemàtica que els partits decisius comptessin amb l’assistència del videoarbitratge, però, finalment, la federació ho va acabar desestimant en no haver-hi temps material per posar en marxa el dispositiu tècnic necessari. És a dir, comptar amb més àrbitres que en un partit habitual o la necessitat de tenir més càmeres per poder treballar amb el sistema del VAR.