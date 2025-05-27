ESCALADA
Desè lloc de Laia Taulats a la Copa d’Europa juvenil
Laia Taulats va seguir demostrant la seva progressió i va classificar-se per primera vegada per a una final de la Copa d’Europa d’escalada júnior, aconseguint la desena posició a la cita de Molde (Noruega), el millor resultat assolit en el circuit internacional en la seva curta carrera fins al moment.
L’escaladora va encetar la competició a Noruega amb les qualificacions, en què va aconseguir una puntuació de 119,7 que va suposar-li acabar en el cinquè lloc, segellant així el pas a la gran final, en què hi havia les deu millors classificades. Ja durant la final, l’andorrana va acabar fent 25 punts i va ser la desena a l’última ronda, marcant així la seva millor classificació internacional.
Un cop acabada la prova, Taulats va assenyalar que estava “molt contenta d’haver aconseguit la meva primera final en una competició internacional”, i va agregar que “els blocs estaven col·locats d’una manera que m’era favorable i he pogut demostrar el meu nivell”. L’escaladora disputarà aquest cap de setmana la Copa d’Espanya d’escalada de dificultat a Sant Martí de Tous.