Motor

109 inscrits a la Pujada Arinsal 2025

La prova es disputarà el 31 de maig i 1 de juny

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, amb el president d'ACA Club, Enric Tarrado, sostinguen el cartell de la prova.

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, amb el president d'ACA Club, Enric Tarrado, sostinguen el cartell de la prova.ACA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La Pujada Arinsal 2025 ha batut un rècord d'inscripció amb 109 pilots inscrits. La cursa, organitzada per l'Automòbil Club Andorra, es disputarà el cap de setmana i serà puntuable per a tres campionats oficials, d'Andorra, França i Espanya. Entre els pilots inscrits hi ha 38 andorrans, 16 espanyols i 55 francesos. "La xifra d’inscrits demostra la consolidació de la Pujada Arinsal com una cita de referència internacional. Andorra ofereix un entorn únic per a viure l’automobilisme en plena muntanya i amb la màxima exigència tècnica", assenyala Enric Tarrado Vives, president d’ACA CLUB.

tracking