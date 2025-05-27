Motor
109 inscrits a la Pujada Arinsal 2025
La prova es disputarà el 31 de maig i 1 de juny
La Pujada Arinsal 2025 ha batut un rècord d'inscripció amb 109 pilots inscrits. La cursa, organitzada per l'Automòbil Club Andorra, es disputarà el cap de setmana i serà puntuable per a tres campionats oficials, d'Andorra, França i Espanya. Entre els pilots inscrits hi ha 38 andorrans, 16 espanyols i 55 francesos. "La xifra d’inscrits demostra la consolidació de la Pujada Arinsal com una cita de referència internacional. Andorra ofereix un entorn únic per a viure l’automobilisme en plena muntanya i amb la màxima exigència tècnica", assenyala Enric Tarrado Vives, president d’ACA CLUB.