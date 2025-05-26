CURSES DE MUNTANYA
Victòries de Sebastià i Azkargorta a la 21k
Uns 1.500 participants han competit al llarg del cap de setmana
Xavier Sebastià i Irati Azkargorta van proclamar-se vencedors de la cursa de 21 quilòmetres de la 42a edició de l’Otso Travessa d’Encamp. Les proves de 21, 12 i 7 quilòmetres van tancar un cap de setmana de competició que va reunir uns 1.500 participants entre els tres dies de curses, i des del comú encampadà van fer una valoració positiva. El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, va afirmar que l’edició “ha estat molt, molt positiva, perquè veiem la satisfacció i alegria dels corredors”, a més d’agregar que “hi ha una eufòria molt gran, no hi ha hagut incidències i tot ha anat com estava previst”.
El comú valora positivament l'esdeveniment i ja pensa en el 2026
A nivell esportiu, a la distància llarga celebrada ahir, Sebastià va completar la cursa en 1 h 57’52 i va imposar-se a Albert Ballús i Ricard Tenza, mentre que Azkargorta va fer un temps de 2 h 28’33, superant Petra Arvela i Anna Fernández. Pel que fa a la resta de curses de la jornada, Marc Font, David Gutiérrez i Lucas Álvarez, i Laure Hostalrich, Pauline Mazé i Mireia Roca van pujar al podi als 12 quilòmetres, i Kim Ambor i Naia Antor van imposar-se a la de 7 quilòmetres.