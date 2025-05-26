GIMNÀSTICA RÍTMICA
Tercer lloc de Berta Miquel a la Lliga Iberdrola amb el Club Sport Rítmic
Berta Miquel va finalitzar en tercera posició a la Lliga Iberdrola espanyola de gimnàstica rítmica de Segona Divisió a les files del Club Sport Rítmic balear. La gimnasta del Principat va disputar l’exercici de pilota, on va acabar en sisena posició amb una nota total de 23,000 punts, acabant a 3,050 del podi, i a 3,150 de la primera posició, que va ser per a Alice Taglietti, del Gimnasia Chiclana.
A la general, el Club Sport Rítmic on va competir Miquel, va finalitzar en tercer lloc de la general de la Lliga Iberdrola després de dues jornades amb un total de 38 punts. El triomf va ser per l’Es Vinyet, també balear, amb 48 punts, i la segona posició va ser pel Gimnasia Chiclana amb 44.
Després d’aquesta participació en la Lliga Iberdrola, Miquel se centra ara en els Jocs dels Petits Estats, on competirà divendres i dissabte en gimnàstica rítmica als Serradells.