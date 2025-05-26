FUTBOL SALA
El Sideco Encamp derrota el Pas i certifica el triplet
El Sideco FC Encamp va derrotar per 9-2 el CFS Pas de la Casa a la final del Memorial Joan Canut i va completar així el triplet de títols nacionals després d’haver guanyat també la Supercopa i la Lliga Viatges Pantours. El conjunt encampadà va dominar des de l’inici, i al descans ja guanyava per 4-1 amb dos gols d’André Ferreira, i dianes de Guillem Jeansou i Sergi Suárez, mentre que pel Pas de la Casa va marcar Adrià Morera. A la represa, Guillem Jeansou, en dues ocasions més, Adolfo Adrián Sosa, André Ferreira i Álvaro Vega van sentenciar el triomf, mentre que Francisco José Peña va fer el segon gol dels fronterers.
Amb el triplet nacional ja al sac, el Sideco Encamp se centrarà ara en la Champions League, on tornarà a ser el representant del país després de no jugar l’any passat.