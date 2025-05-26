BÀSQUET
Plaza lloa l’actitud de l’equip contra el Manresa
Reitera que “ningú és imprescindible però tothom és fonamental”
Joan Plaza va lloar l’actitud del seu equip després de derrotar el BAXI Manresa per 83-81 a l’últim partit de la temporada a casa. Tot i no haver-hi res en joc per als tricolors més enllà de l’honor i acabar el curs amb bon peu després d’haver-se salvat la setmana anterior a la Corunya, l’equip va mostrar una bona imatge i va poder sobreposar-se a les baixes per acabar derrotant els catalans. Sobre aquesta circumstància, el tècnic del MoraBanc va destacar que “aquest tipus de partit són els que mostren els veritables valors d’un jugador” i va agregar que “hem tingut esforç, sacrifici i especialment ganes de competir”. L’entrenador català va reafirmar que “hem hagut de jugar amb invents i rotacions inesperades, però tothom ha aportat”, a més d’afegir que “això és el que vull d’un equip”. Per últim, va cloure que “el missatge que ningú és imprescindible però tothom és fonamental ha calat, i això ens ha permès acabar la temporada a casa amb orgull”.
Per últim, i sobre la comunió amb l’afició i la festa per celebrar la permanència, Plaza va assegurar que “percebo que aquesta és terra de bàsquet. Hi ha altres esports com rugbi, ballet, futbol o la mare santíssima, però aquí a la gent ens agrada el bàsquet des de fa molts anys”, i va agregar que “anem a veure si podem portar encara més gent”.