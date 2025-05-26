FUTBOL
L’FC Andorra obrirà el play-off contra l’Eivissa a casa diumenge a la tarda
L’FC Andorra encetarà el camí a Segona Divisió al play-off d’ascens rebent diumenge a la tarda l’Eivissa. La RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va confirmar ahir els horaris de les quatre eliminatòries d’ascens, i en el cas dels tricolors disputaran el partit d’anada diumenge 1 de juny a les 17.00 hores davant del conjunt eivissenc, un dia després del final dels Jocs dels Petits Estats, en un estadi encara per confirmar. Pel que fa al partit de tornada, la federació va programar el duel també en diumenge, i es jugarà el 8 de juny a partir de les 19.00 hores.
Tot i l’empat a Lleó i no poder assolir el factor camp pel play-off, la part positiva de l’empat contra la Cultu va ser que cap jugador es perdrà el duel contra l’Eivissa per sanció. Manu Nieto, Álvaro Peña, Morán, Morgado, Trigueros, Luismi i Juanda estaven a una groga de no jugar el primer matx de les eliminatòries, però cap d’ells la va veure.