FUTBOL
Un estadi "quatre estrelles"
La FAF estrena el nou camp d’Encamp amb la disputa de la final de la Copa Constitució
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va estrenar ahir el nou estadi d’Encamp situat als terrenys que ocupava anteriorment el Càmping Internacional. Encara amb la instal·lació no acabada del tot, només amb la tribuna principal oberta, l’Inter va guanyar el primer partit i va proclamar-se campió de la Copa Constitució Valira Seguretat després de derrotar l’Atlètic per 1-0. Es tracta d’una instal·lació que serà “un camp de quatre estrelles”, segons va explicar el secretari general de la FAF, David Rodrigo, i que va batejar-se ahir amb 684 persones a les graderies.
Després d’uns dos anys i mig d’obres (els treballs van arrencar el desembre del 2022), la nova instal·lació va poder acollir ahir el primer partit de la seva història, tot i que la inauguració oficial, que s’havia de fer el 7 de juny amb motiu del duel entre Andorra i Anglaterra, es posposa per algun partit de futur. La infraestructura va costar uns 12 milions d’euros que van ser sufragats pels diferents programes de la FIFA i de la UEFA per ajudar a les federacions nacionals, i el nou estadi compta amb capacitat per a uns 5.200 espectadors. Més enllà de la família futbolística del país amb la junta de la FAF o el seleccionador nacional Koldo Alvarez de Eulate, les autoritats no es van perdre l’estrena del camp amb la presència a la llotja del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, o el cònsol menor d’Encamp, Xavi Fernández. A més també de presències més inesperades, com l’excampió de l’NBA Ronny Turiaf, present dissabte al duel del MoraBanc.
La instal·lació no va estar ahir operativa al cent per cent, però sí que està previst que ho estigui pels partits que la selecció femenina ha de disputar el 30 de maig i el 3 de juny corresponent a la Lliga de les Nacions davant de Geòrgia i Malta. Per exemple, encara no està llesta la zona de premsa a falta d’uns petis treballs per canviar unes baranes per exigències de la UEFA, però el camp sí que està totalment operatiu de cara als compromisos de l’equip d’Albert Panadero.
El secretari general de la Federació Andorrana de Futbol, va destacar sobre l’estadi que “estem molt contents perquè fa la sensació d’estadi, del primer estadi d’un cert nivell que en teoria serà un camp de quatre estrelles de la UEFA” i va agregar que “s’ha demostrat que la federació ha fet bé les coses”. A més, va confirmar que “la part esportiva ja estarà tota operativa pels partits de la selecció, i la seu social trigarà encara tres o quatre mesos”, i va cloure que “crec que aquest estadi és una eina molt important pel país”.
Play-off de l'Andorra
Rodrigo va confirmar també que l’FC Andorra jugarà el partit de play-off de diumenge contra l’Eivissa a Encamp, tal com ja va avançar el Diari, i va assenyalar que “falta signar el contracte, però si tot va sobre rodes, diumenge es jugarà aquí”, a més d’agregar que “hi ha un acord signat i l’únic que falta és signar el contracte”.
UN GOL DE FEHER DONA LA COPA CONSTITUCIÓ A L'INTER ESCALDES
La primera part no va tenir gaire història, i cap dels dos equips va generar ocasions clares, més enllà d’un xut de Guillaume a tocar del descans que va sortir creuat. A la segona meitat va animar-se el duel, fins que Feher va fer l’1-0 al 59. El central va ser el més llest de la classe traient ràpid una falta quan no hi havia porter i els jugadors de l’Atlètic no havien demanat tanca, i el gol va acabar sent definitiu.
Triomf de l'Esperança
L’Esperança va fer un pas de gegant per mantenir-se una temporada més a la Lliga Multisegur després de vèncer 0-2 el City Escaldes a l’anada de la promoció. David Corominas va obrir el marcador a la mitja hora de joc, i Roberto López va fer el segon al tram final. La tornada es disputarà dimecres.