CURSES DE MUNTANYA
Triomf de Pascuet i Zekaj als 84 quilòmetres
Samu Ponce i Alisa Prokhorova s’imposen a la cursa marató
Sergi Pascuet, Myrvete Zekaj, Samu Ponce i Alisa Prokhorova van ser els triomfadors de la segona jornada de l’Otso Travessa d’Encamp després d’imposar-se a les curses de 84 i 42 quilòmetres, respectivament.
En el cas de la cursa llarga de 84 quilòmetres, la victòria va ser per al corredor del país Sergi Pascuet, que va trigar 9 h 35’06” a completar la cursa. El podi van completar-lo Pere Montserrat, a 23 minuts del triomf, i Iban Agirrezabala, que va entrar per meta a 34 minuts de la primera posició. Pel que fa a la cursa femenina, la victòria va ser per a Myrvete Zekaj Duli, que va invertir 13 hores per completar la cursa.
Avui es tanca la compteció, amb les distàncies curtes de 7, 12 i 21 quilòmetres
A la marató de 42 quilòmetres el triomf va ser també nacional gràcies a Samu Ponce, que va completar la distància en 4 h 14’39”, superant en gairebé 17 minuts el francès Valentin Benard, i en més de mitja hora a Jordi Correa. A la prova femenina la més ràpida va ser la russa Alisa Prokhorova, que va trigar 5 h 48’12” a arribar a la línia d’arribada. Al darrere van entrar Marie Ithurbide (a 14’24”) i Verónica Martínez (a 17’41”).
La novetat d’aquesta 42a edició de la Travessa d’Encamp va ser la creació d’una cursa de quilòmetre vertical, amb victòria d’Albert Ballús i Anna Huguet. Marc Casanovas i Emiliano Lago van completar el podi masculí, i Aitana Domènech i Vane Obis el femení. En el quilòmetre vertical d’iniciació van imposar-se Jordi Fernández i Gisela Oliva.
La 42a Otso Travessa d’Encamp posarà avui el punt i final amb les tres últimes curses. A les 8.00 hores arrencarà la de 21 quilòmetres, a les 8.45 hores ho farà la de 12 quilòmetres, i a les 9.30 serà el torn de la de set km.