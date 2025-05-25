FUTBOL
L'Inter guanya la Copa a l'estrena de l'estadi d'Encamp
Els escaldencs n'han tingut prou amb un gol de Feher al minut 59
L'Inter Escaldes s’ha proclamat campió de la Copa Constitució Valira Seguretat després de guanyar per la mínima 1-0 a l'Atlètic Escaldes amb un solitari gol de Raul Feher al minut 59. En un partit disputat però sense gaires ocasions a una i altra banda, el defensa de l'Inter ha estat murri en una falta per fer l'únic gol del partit. Després de que l'àrbitre xiulés el lliure directe, Feher ha aprofitat que el rival no havia demanat tanca defensiva, i ha servit el lliure directe ràpidament quan la defensa estava despistada per fer l'1-0 que ha acabat sent definitiu.
Un estadi de quatre estrelles
L’estadi de la FAF ha acollit el primer partit de la història, després d’uns dos anys i mig d’obres (van arrencar al desembre del 2022) i d’una inversió de 12 milions d’euros costejada per la UEFA i la FIFA. Sobre aquesta estrena, el secretari general de la federació, David Rodrigo, ha destacat que “estem molt contents perquè dona la sensació d’estadi” i ha afegit que “en teoria serà un estadi de quatre estrelles i demostra que la federació ha fet bé les coses”. Tot i aquesta estrena, encara resten alguns detalls, però Rodrigo ha assegurat que “la part esportiva estarà tota disponible pels partits de la selecció de la propera setmana, mentre que per la seu social de la FAF trigarem encara tres o quatre mesos.
Acord amb l'FC Andorra pel play-off
Rodrigo ha explicat també que “hi ha un acord signat, però falta tancar el contracte” perquè l’FC Andorra pugui jugar diumenge el primer partit del play-off d’ascens davant de l’Eivissa el diumenge 1 de juny a les 19.00 hores, tal i com havia explicat el Diari.