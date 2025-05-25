FUTBOL SALA
L’Enfaf tanca la temporada amb un empat a casa
L’Enfaf Construccions Modernes de futbol sala va tancar la temporada a la Tercera Divisió Nacional amb un empat 2-2 davant del Futsal Vilomara. Tot i avançar-se 2-0, els catalans van poder igualar el duel a la segona meitat.
Els de Jorge Dias van arrencar millor que el rival, i ja van poder avançar-se al primer minut gràcies al gol de Jose Segura. El domini local va seguir, i tot just cinc minuts després Christian Regalo va fer el 2-0 provisional. Els catalans, però, van acabar reaccionant a la represa amb els gols de Marc Fernández i Oscar Arenas per igualar el duel, i tot i les ocasions a una banda i l’altra, el marcador ja no es va tornar a moure.
A l’espera dels partits d’avui que tanquin la jornada, el conjunt tricolor va completar la lliga en quarta posició amb 63 punts, a nou del líder, l’únic equip que puja directe. En els 30 duels disputats, l’Enfaf va aconseguir 20 victòries, tres empats, i set derrotes.