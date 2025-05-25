FUTBOL
Inter i Atlètic estrenen l’estadi d’Encamp amb la final de la Copa
L’Inter Escaldes i l’Atlètic Escaldes estrenaran aquesta tarda el nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol a Encamp amb la disputa de la final de la Copa Constitució (18.00 hores, Diari TV). Després d’uns dos anys i mig d’iniciar-se els treballs de construcció (l’arrencada va ser el desembre del 2022), la instal·lació federativa ja és tota una realitat i avui viurà el tret de sortida amb la final del torneig del KO. L’estrena del camp vindrà farcida de partits, i és que la selecció femenina jugarà allà el doble compromís de la Lliga de les Nacions (divendres 30 davant de Geòrgia, i dimarts 3 contra Malta), a més, està previst també que l’FC Andorra disputi allà els partits del play-off d’ascens a la Segona Divisió.
La construcció va iniciar-se el desembre del 2022
El cost total de la infraestructura ha estat d’uns 12 milions d’euros, i ha vingut sufragada per les ajudes econòmiques de la UEFA i la FIFA a les federacions nacionals. Tot i l’estrena d’avui i la resta de partits, la inauguració oficial de l’estadi haurà d’esperar, ja que s’havia de fer amb l’Andorra-Anglaterra del 7 de juny, però ara se li haurà de buscar data, en algun compromís de futur de les seleccions nacionals.