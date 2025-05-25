FUTBOL
Iñaki Alonso dirigirà l’UE Santa Coloma el curs vinent
Iñaki Alonso serà l’entrenador de l’UE Santa Coloma a la temporada vinent. Nascut a Durango, País Basc, fa 56 anys, el seu últim equip va ser el Badajoz fins al març 2024, i ara tornarà a les banquetes amb aquesta experiència amb el conjunt colomenc, segons diversos mitjans espanyols. A la seva trajectòria hi ha també experiències al Nàstic de Tarragona, el futbol base de l’Alabès, el Lorca, el Compostela, l’Huracán Valencia o el Múrcia, i buscarà tornar els colomencs a Europa.
D’altra banda, l’entitat groc i negra va anunciar les baixes de Marcos, Jaime, Elliot, Luca, Joaquín i Dacu per al proper curs.