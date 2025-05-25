BÀSQUET
Festa final tricolor
El MoraBanc s’acomiada de la seva afició amb victòria contra el Manresa
El MoraBanc Andorra va regalar a l’afició una victòria per 83-81 davant del BAXI Manresa a l’últim duel de la temporada al Pavelló Toni Martí, en un duel decidit en una esmaixada a l’últim segon de Nikos Chougkaz per sentenciar un triomf que els tricolors van estar a punt de deixar escapar en més d’una ocasió, com en els quatre tirs lliures seguits que Shannon Evans va fallar al final i que haurien donat abans la victòria als homes de Joan Plaza. Però al final, la festa de la permanència va ser-ho de totes totes, i el MoraBanc va poder segellar la 13a victòria del curs.
Els jugadors del MoraBanc celebren la victòria.
No van arrencar gens bé els homes de Joan Plaza, però a poc a poc van poder anar millorant, i de veure’s 12 avall, van poder capgirar-ho per situar-se 10 per damunt. Entremig, tensió, com quan Hunt va intentar agredir a Doumbouya després d’una picabaralla, o visites VIP al Toni Martí, com la d’un campió de l’NBA, Ronny Turiaf, guanyador de la lliga nord-americana el 2012 amb els Miami Heat. Els tricolors arribaven al tram final amb un cert marge, però els catalans necessitaven imperiosament la victòria per seguir tenint opcions de disputar el play-off pel títol, i van vendre ben cara la seva derrota. De fet, va ser el MoraBanc que semblava donar-li vides extra als catalans, en un duel que arribava empatat 81-81 a l’últim segon de partit. Però llavors, passada d’Evans a Chogukaz a dintre de l’ampolla, i el grec, totalment sol, va certificar la victòria amb una gran esmaixada.
El campió de l’NBA Ronny Turiaf va presenciar el duel al pavelló
Amb el partit ja finalitzat, va ser hora de la festa per celebrar la permanència. I si dijous va ser al centre comercial Illa Carlemany, ahir l’escenari va ser el Pavelló Toni Martí, amb els jugadors i el cos tècnic sortint un a un sobre el parquet per rebre l’escalf de l’afició, amb un petit discurs de Joan Plaza, i amb una volta d’honor dels integrants de la plantilla per celebrar una vegada més, que el MoraBanc Andorra seguirà una temporada més a l’ACB, i que el curs vinent encetarà el 15è a la màxima categoria del bàsquet espanyol, el tercer seguit en aquesta tercera etapa a l’elit.
Els tricolors, però, encara han de tancar la temporada a Granada en un partit que es jugarà divendres vinent, o a les 18.30 o a les 21.00 hores.