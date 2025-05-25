GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Un centenar de gimnastes al segon Trofeu Serradells
El centre esportiu dels Serradells va acollir ahir la segona edició del Trofeu Serradells de gimnàstica artística organitzat pel Club Artística Serradells. En aquesta competició es va poder estrenar el material cedit per la Federació Internacional de Gimnàstica valorat en uns 400.000 euros, i que és el mateix que s’utilitzarà durant la competició d’Artística dels Jocs dels Petits Estats.
Ona Betrian, representant als Jocs, també va ser al trofeu.