AUTOMOBILISME
Victòria d’Axel Filloy a la Pujada a Arinsal virtual
Axel Filloy va endur-se la victòria a la primera jornada de la Pujada a Arinsal virtual, primera prova del Campionat d’Andorra d’automobilisme de muntanya (CAAM) en format virtual, que enguany es disputarà conjuntament amb el certamen real. A més de Filloy, un altre pilot de l’ACA eSports Academy, Quio Álvarez, va pujar al podi gràcies a la seva tercera posició.
La retransmissió en directe de l’esdeveniment a les xarxes socials va comptar amb prop de 1.000 espectadors i la competició seguirà avui amb l’última jornada de competició d’aquesta Pujada a Arinsal virtual, primera prova del Campionat d’Andorra