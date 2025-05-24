BÀSQUET
Triomf del MoraBanc davant del Manresa (83-81)
Una esmaixada de Chogukaz a l'últim segon ha certificat la victòria
El MoraBanc Andorra ha sumat la 13a victòria de la temporada després d’imposar-se al BAXI Manresa per 83-81 al Pavelló Toni Martí. Després d’un molt mal inici, els tricolors han canviat la cara fins a acabar imposant-se al conjunt català amb una esmaixada de Chougkaz a l'últim segon. I tot això amb un campió de l’NBA al Pavelló Toni Martí, Ronny Turiaf, guanyador de la lliga nord-americana al 2012 amb els Miami Heat.
Els tricolors han entrat molt malament al partit, superats en el rebot, desencertats en el tir, i veient-se 2-11 avall, tot i que a poc a poc han anat millorant, retallant fins al 6-11. Però ha estat un miratge, ja que es notava qui tenia alguna cosa en joc i qui no, i el Manresa ha anat obrint forat fins als deu punts (11-21) en un primer quart que ha acabat 20-27. El MoraBanc ha sortit millor al segon període arribant-se a situar a un punt (28-29), i capgirant fins i tot el marcador amb una cistella de Bassas (33-32) a l’equador del segon quart, tot i la mala actuació de la tripleta arbitral. Els de Plaza han seguit un pèl millor, i han pogut marxar per davant al descans 43-42.
A la represa, un 7-0 de sortida ha donat la màxima diferència als tricolors amb els vuit punts (50-42), una renda que ha pujat fins als deu punts (54-44) coincidint amb el moment tens del partit, quan Doumbouya i Hunt s’han encarat, i el jugador dels catalans ha colpejat al tricolor. El partit s’anava posant tens, i la mala actuació arbitral no ajudava tampoc gaire. Això ha semblat descentrar per moments als de Plaza, que han vist com el Manresa s’acostava a un punt (54-53), però el MoraBanc s’ha mantingut per davant al final del tercer període (62-57).
Els tricolors han mantingut el bon joc i han pogut tornar a marxar deu amunt (71-61) obligant a Diego Ocampo a aturar el partit, mentre la parròquia del Pavelló Toni Martí feia l’onada. Però el Manresa no estava mort, perquè necessitava el triomf per seguir amb opcions de play-off, i s’ha situat a un punt (73-72). El duel estava molt igualat, i ha entrat als últims 80 segons amb empat a 79, però els tricolors no han deixat escapar el triomf, tot i que per moments semblava que sí que ho volien, com amb els quatre tirs lliures seguits fallats per Evans. Però una esmaixada final de Chougkaz ha sentenciat el triomf amb el 83-81.
El MoraBanc tancarà la lliga divendres a Granada, amb un horari encara per determinar. Si els andalusos tenen alguna cosa en joc, el duel serà a les 21 hores, i si no podrà disputar-se a les 18.30 hores.
FITXA TÈCNICA:
MORABANC ANDORRA 83: Evans (16), Godou-Sinha (2), Chumi O. (6), Doumbouya (7), Lammers (2) –cinc inicial– Dos Anjos (9), Okoye (9), Chougkaz (18), Kuric (5), Luz (4), Bassas (5).
BAXI MANRESA 81: Saint-Supery (20), Sagnia (1), Hunt (14), Steinbergs (2), Massa (2) –cinc inicial– Cate (11), Reyes (5), Dani Pérez (4), Jou (0), Alston JR (15), Vescovi (7), Sorolla (0).
PARCIALS: 20-27 (10’); 43-42 (20’); 62-57 (30’), 83-81 (40’).
ÀRBITRES: Alfonso Olivares, Iyán González i Andrés Fernández.
ELIMINATS: Massa i Hunt -Manresa-.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.158 espectadors.