A la recerca del factor camp
L’FC Andorra tanca la lliga a Lleó, on necessita un triomf i que la Reial B no guanyi per acabar en tercera posició
L’FC Andorra visita aquesta tarda el Reino de León per enfrontar-se a la Cultural Lleonesa (19.00 hores) en un partit molt més transcendent del que pugui semblar de cara al final de la temporada. I és que encara que la relliscada dels tricolors la setmana passada davant del Sestao va deixar els de Beto Company sense possibilitats d’ascens directe, bona part de la sort al play-off passa pel partit d’avui i com acabi l’equip a la classificació. Els del Principat arrenquen la jornada quarts i poden acabar així, tercers o cinquens. L’única manera de ser tercers és millorar el resultat de la Reial Societat B, l’equip serà quart si iguala el resultat dels bascos i pot acabar cinquè en un triple empat amb els de Sant Sebastià si tots dos perden i el Nàstic venç. Ser tercer garanteix el factor camp al play-off, almenys a la primera eliminatòria, i també la possibilitat de passar de ronda amb empat després de la pròrroga al partit de tornada. Tot això en un camp ple, i és que la Cultural en tindrà prou amb un empat per pujar a Segona Divisió de manera directa.
Sobre el duel, el tècnic tricolor, Beto Company, va destacar que “va molt més de provar-nos a nosaltres mateixos què som capaços de fer en un ambient esportivament hostil, en un ambient en què molta gent no voldrà que siguem capaços de puntuar”, i va agregar que servirà per “aprendre o veure la sensació que ens passarà a nosaltres al play-off on ens toqui”. Pensant sobre la possibilitat de jugar amb el marcador en funció dels resultats de l’altre grup per triar rival, l’entrenador va assenyalar que “la preferència és acabar el més amunt possible per trobar-nos un rival més mal classificat de l’altre grup, però això no és cap garantia”. Sobre la possibilitat d’arriscar, Company va cloure que “el que no farem serà coses que ens poden perjudicar al play-off, perquè tenim clar que el nostre objectiu és arribar al cent per cent al primer partit del play-off. Farem aquelles coses que ens beneficiïn, però competir ens beneficia”.
Alerta groga
Els tricolors hauran d’anar amb compte amb les targetes grogues, i és que fins a set futbolistes es podrien perdre el primer partit del play-off si són amonestats avui a Lleó. Segons la normativa, quan un equip entra a les eliminatòries per pujar, els cicles de grogues es netegen, però aquells jugadors que vegin la cinquena del cicle a l’últim partit de lliga sí que hauran de complir la sanció a l’anada de les semifinals del play-off. Així doncs, si Manu Nieto, Álvaro Peña, Erik Morán, César Morgado, Pablo Trigueros, Luismi Redondo o Juanda Fuentes veuren groga, no jugaran la setmana vinent. Especialment preocupants són les possibles absències de Nieto i dels centrals Morgado i Trigueros, veient els problemes físics de Diego Alende.
