OLIMPISME
La Poste crea un segell per commemorar els Jocs
Els Jocs dels Petits Estats ja compten amb el segell oficial. Durant la jornada d’ahir van presentar-se oficialment el bloc de segells dedicat a l’esdeveniment, una iniciativa conjunta del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, La Poste i el comitè organitzador dels Jocs. El bloc està dissenyat per Aymara i consta de dos segells amb un preu de 4,20 euros, i des d’ahir pot comprar-se a l’oficina de La Poste de la capital. Dilluns podrà fer-se a la resta d’oficines, en una col·lecció que té una tirada de 35.000 unitats.
“Volíem animar la gent a conèixer els esports d’Andorra”
Jacqueline Vives, directora del sector andorrà de La Poste, va assenyalar que “volíem una animació per incitar la gent a venir i conèixer els esports d’Andorra”, mentre que la tècnica de l’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura Itziar Badenes va destacar que “des de l’àrea ens encarreguem del disseny de les col·leccions filatèliques, i enguany, com no podia ser d’una altra manera, s’havia de fer un segell dels Jocs”.