OLIMPISME

La Poste crea un segell per commemorar els Jocs

Foto de família amb el segell.

Foto de família amb el segell.SFG

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els Jocs dels Petits Estats ja compten amb el segell oficial. Durant la jornada d’ahir van presentar-se oficialment el bloc de segells dedicat a l’esdeveniment, una iniciativa conjunta del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, La Poste i el comitè organitzador dels Jocs. El bloc està dissenyat per Aymara i consta de dos segells amb un preu de 4,20 euros, i des d’ahir pot comprar-se a l’oficina de La Poste de la capital. Dilluns podrà fer-se a la resta d’oficines, en una col·lecció que té una tirada de 35.000 unitats.

“Volíem animar la gent a conèixer els esports d’Andorra”Jacqueline Vives, Directora Andorra La Poste

Jacqueline Vives, directora del sector andorrà de La Poste, va assenyalar que “volíem una animació per incitar la gent a venir i conèixer els esports d’Andorra”, mentre que la tècnica de l’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura Itziar Badenes va destacar que “des de l’àrea ens encarreguem del disseny de les col·leccions filatèliques, i enguany, com no podia ser d’una altra manera, s’havia de fer un segell dels Jocs”.

tracking