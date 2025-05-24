OLIMPISME
Un peveter que reflecteix les tradicions d’Andorra
És una obra de l’artista Toni Cruz com a homenatge a l’esforç
El compte enrere per als Jocs dels Petits Estats d’Europa segueix endavant i des d’ahir el peveter ja està instal·lat en un dels fons de l’Estadi Nacional. Es tracta d’una obra creada per l’artista Toni Cruz, que vol reflectir en aquesta peça la constància, la perseverança i la memòria col·lectiva. Està construït en ferro, com a annex de connexió amb la tradició minera i el patrimoni obrer del país. L’escultor va explicar que “mostra les tradicions dels Pirineus, especialment d’Andorra, amb el tema dels fallaires”, i va agregar que “representa un mai de la crema, amb el logotip a la part de dalt amb set barres que representen les parròquies, i el niu és el fil conductor de tota la peça”. A més, estan tots els esports representats amb petites miniatures, en una obra que pesa 1.800 quilos i que fa vuit metres i mig d’alçada. La presidenta del comitè organitzador dels Jocs, Anna Garcia, va mostrar-se “molt contenta perquè el peveter l’hagi realitzat un artista del país, és un honor per a nosaltres”.
Garcia també va voler agrair “el regal d’aquesta obra” per part de l’artista, a més de revelar que “estem estudiant amb l’artista, el COA i l’organització per veure quin lloc trobem per a l’escultura perquè la ciutadania la segueixi contemplant i no es quedi arraconada en algun magatzem”.
Ple al Nacional
El comitè organitzador també va explicar que l’Estadi Nacional estarà pràcticament ple de cara a la cerimònia d’obertura que es farà dilluns a la nit (21.30 hores, Diari TV). Totes les entrades ja estan venudes i la previsió és que hi hagi 4.283 persones durant l’espectacle que donarà el tret de sortida als Jocs.