FC ANDORRA
L'Eivissa serà el rival de l'FC Andorra al play-off d'ascens
L'equip tricolor empata al camp de la Cultural (1-1) i acaba quart classificat
L'FC Andorra ha empatat al Reino de León davant la Cultural (1-1) en el darrer partit de la lliga regular i que havia de definir el rival per a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la Segona Divisió. Les taules han deixat a l'equip tricolor en la mateixa quarta plaça, amb 60 punts, i l'Eivissa de Paco Jémez -tercer de l'altre grup- serà el rival de l'Andorra, amb l'anada el diumenge vinent a Can Misses i la tornada al nou estadi d'Encamp. El partit contra la Cultu presentava els tricolors com a convidat de pedra en la que era la festa de l'ascens per al conjunt castellà, com així ha estat, ja que l'empat ja li valia per tornar a la categoria de plata. Amb un onze amb alguns jugadors menys habituals i una defensa de tres -amb Erik Moran fent de segon central- l'Andorra ha tingut una esplèndida primera mitja hora aprofitant els nervis de qui es jugava més i ha tingut fins a cinc bones opcions per obrir el marcador. Qui ho fet, però, al minut 41 ha estat Luis Chacón, de cap, aprofitant una centrada de Víctor García (1-0). A la represa, l'Andorra ha empatat amb un golàs d'Álvaro Peña que ha aprofitat una pilota filtrada per Almpanis per regirar-se i col·locar la pilota a l'escaire (54'). Tot i un parell de gols anul·lats a la Cultu, els minuts anaven caient i cap dels dos equips ja menystenia el resultat. Ràfega de canvis, festa a les grades del Reino de León per l'ascens de la Cultural i l'FC Andorra acaba quart la lliga regular i sense cap amonestació a cap dels jugadors amenaçats.
FITXA TÈCNICA
CULTURAL, 1: Bañuz, Víctor García, Satrústegui, Fornos, Álvaro, Kevin Presa, Samanes, Bicho, Manu Justo, Luis Chacón i Pibe
FC ANDORRA, 1: Ratti, Casadesús, Trigueros, Erik Morán, Iván Rodríguez, Sergio Molina, Álvaro Peña, Villahermosa, Lautaro, Almpanis i Álvaro Martín
CANVIS: Calderón per Pibe (57’); Guzmán per Víctor García (65’); Escobar per Samanes (65’); Barri per Manu Justo (83’) i Adrián Ruiz per Bicho (83’) -Cultural-; J. Clemente per Casadesús (60’); Martí Vilà per Iván Rodríguez (60’); Busquets per Martí Vilà (69’); Royo per Erik Morán (69’) i Cerdà per S. Molina (77’) -FC Andorra-
GOLS: 1-0, Luis Chacón (41’); 1-1, Álvaro Peña (54’);
ÀRBITRE: Víctor Pérez Peraza (col·legi canari).
TARGETES: Groga a Sergio Molina - FC Andorra-
ESTADI: Reino de León, amb 12.766 espectadors.