BÀSQUET
Darrer partit a casa del MoraBanc Andorra
Els tricolors reben el Manresa amb el rum-rum de Plaza per la baixa per lumbàlgia de Harding
El MoraBanc Andorra disputarà l’últim partit de la temporada a casa aquesta tarda (18.00 hores) davant del Baxi Manresa abans de tancar la lliga divendres vinent a Granada. Però el que havia de ser una festa un cop certificada i tancada la permanència la setmana passada, acabarà tenint cert rum-rum per la baixa de Jerrick Harding per lumbàlgia i les sospites de Joan Plaza. I és que abans que el club confirmés l’absència del jugador, el tècnic català va assenyalar durant la roda de premsa preguntat per les baixes que “sembla que sí, hi haurà alguna sorpreseta inesperada”, a més d’afegir que “això de vegades va amb la simptomatologia de cada jugador i del seu entorn”. Per últim, tot i que sense donar noms, va cloure que “una de les coses que crec que hem fet bé aquesta segona volta és no dependre de ningú, tots són necessaris, però ningú és imprescindible. El que volem és gent que vulgui jugar aquests partits, que no li faci por, i que sigui capaç d’entendre que no juga només per a ella i pel nom que porta a darrere a la samarreta”.
Més enllà d’aquesta circumstància, els tricolors rebran el Baxi Manresa sense res en joc més enllà d’intentar acabar la temporada el millor possible. Els catalans, en canvi, volen esgotar les possibilitats de classificar-se per al play-off i necessitaran de manera imperiosa la victòria. Sobre el duel, Joan Plaza va destacar que “vull pensar que afrontem el partit conscients del que hem de fer, però evidentment cadascú viu aquestes situacions a la seva manera”, i va agregar que “ara ja no tenim la pressió i ha de florir la personalitat, el compromís i la implicació en un projecte, un club, una ciutat i un país”. A més, l’entrenador català va afirmar que “el més important en qualsevol equip és que tinguis uns valors, principis, criteris i una filosofia, i la portis sigui qui sigui el rival. No l’hem canviat contra el Madrid, no ho hem fet contra el Barça i no ho farem amb ningú”, i va cloure que “hem de ser molt lleials al nostre estil de joc, que ens ha portat a guanyar grans equips que corrien gairebé tant com el Manresa i jugaven tan verticalment com ells”.
