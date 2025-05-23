REPORTATGE
Una temporada “de cinc”
El MoraBanc Andorra va celebrar amb els seguidors tricolors la treballada permanència a la Lliga Endesa. El president, Gorka Aixàs, aprova el curs, però amb certa autocrítica.
El MoraBanc Andorra va voler celebrar la certificació matemàtica de la permanència una temporada més a la Lliga Endesa amb una festa plena de joves aficionats, somriures i agraïment. A les 18.00 hores, al centre comercial Illa Carlemany, aficionats de totes les edats ja feien cua per recollir el seu bol de crispetes i aconseguir un bon lloc per saludar jugadors i cos tècnic, que van arribar entre aplaudiments. La plantilla del MoraBanc, relaxada i repartint regals i autògrafs, va atendre els aficionats i tot plegat va esdevenir el símbol d’un objectiu assolit en una temporada en què l’equip tricolor ha mostrat moltes més arestes de les desitjades.
“Aprovo la temporada perquè ens hem salvat, però no ha estat el curs que esperàvem”
Més enllà de la festa, el president del club, Gorkas Aixàs, va voler transmetre un missatge clar: seguir a l’ACB és un èxit que cal valorar any rere any, però la temporada ha estat per només aprovar-la sense gaire confeti. “Ho he dit moltes vegades: aquest club ha de celebrar estar a l’ACB. I això ho hem de fer cada temporada que ho aconseguim.” En aquest sentit, i tot i la celebració, el president no va amagar l’autocrítica: “Ha estat una temporada complicada. Creiem que hem patit més del que esperàvem. Estem contents perquè ens hem salvat, però no satisfets de com ha anat realment.” Aixàs va afegir que l’equip no va estar al nivell esperat durant molts trams de la competició, i que caldrà analitzar en profunditat tot el que no ha funcionat: “Li poso un cinc a la temporada. Aprovem perquè ens hem salvat, però no és la temporada que volíem, ja havíem d’esperar més i ara cal reconèixer què hem donat i què no.” Al fil d’aquest missatge, el màxim dirigent tricolor va subratllar que “sempre tenim la il·lusió de fer-ho millor, però no hem de perdre mai de vista que això ens pot passar. Hem d’aprendre d’aquestes coses, però ser conscients de qui som, que no som un club amb suficientment múscul per no patir mai. Som un club que sempre estarà en aquesta frontissa i un any ens sortiran millor les coses i ambicionarem fer alguna cosa més, com és normal, i la tenim, aquesta il·lusió. Però viure aquestes situacions, la de poder patir més del que s’espera, és la nostra realitat i s’ha tenir clar”.
“Joan Plaza ha estat el gran artífex. Va agafar un grup molt tocat i el va fer reaccionar”
Decisions imminents
Amb la permanència al sac, i tot i que encara resten dues jornades per acabar el curs –demà al Pavelló Toni Martí contra el BAXI Manresa i el darrer partit a la pista del Covirán Granada–, el club ja pensa en la pròxima temporada. “Tenim dues jornades encara, però ja estem valorant situacions contractuals, analitzant tot el que ha passat i començant a definir què volem per al curs vinent. És un procés llarg i cal temps per fer-lo bé”, va explicar Aixàs. Un altre dels punts que el president tricolor va voler destacar va ser la resposta de l’afició, especialment en els moments més delicats: “Crec que els hem fet patir més del compte, no hem guanyat la quantitat del partits a casa que volíem, però gràcies a ells seguim a l’ACB. El suport ha estat indiscutible i en molts partits, determinant”.
“Hem de ser conscients que no som un club amb suficient múscul per no patir mai”
Joan Plaza, clau
Facturar la permanència ha estat també, segons va remarcar Aixàs, gràcies a l’arribada de Joan Plaza a la banqueta: “Ha estat una peça clau. La dinàmica va canviar quan va arribar ell, va agafar un grup molt tocat i el va fer reaccionar. Va ajudar a fer entendre quin era el nostre nou objectiu i fer veure la realitat als jugadors. Ha estat el gran artífex.”