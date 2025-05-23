OLIMPISME
Segell especial de La Poste pels Jocs dels Petits Estats
Tindrà una tirada d'unes 2.000 unitats i des d'avui ja pot comprar-se a l'oficina d'Andorra la Vella
L'oficina d'Andorra la Vella de La Poste ha acollit la presentació del segell especial que el servei postal ha creat en motiu dels Jocs dels Petits Estats d'Andorra. Segons ha explicat la directora, Jaqueline Vives, volíem fer una animació per animar a la gent a venir i conèixer els esports d'Andorra", mentre que la tècnica de l'àrea de museus i monuments del ministeri de Cultura, Itziar Badenes, ha assenyalat que "des de l'àrea ens encarreguem del disseny de les col·leccions filatèliques, tant les que es produeixen des de La Poste, com les que es fan des de Correos, i enguany com no podia ser d'una altra manera, s'havia de fer un segell dels Jocs".
El segell està disponible des d'avui a l'oficina d'Andorra la Vella de La Poste a un preu de 4,20 euros el bloc de dos segells, i a partir de dilluns estarà també disponible a la resta d'oficines.