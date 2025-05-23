OLIMPISME
El peveter dels Jocs s'inspira en les tradicions d'Andorra
Representa el mai de la crema, i fa més de vuit metres d'alçada
El peveter dels Jocs dels Petits Estats representa les tradicions del Pirineu i d'Andorra, concretament les falles. És una obra de l'artista Toni Cruz de vuit metres i mig d'alçada i 1.400 quilos de pes feta en ferro com a nexe de connexció amb la tradició minera. El peveter busca reflectir la constància, la perseverança i la memòria col·lectiva, i Cruz va afirmar que "representa un mai de la crema, amb el logotip a la part de dal amb set barres que representen les parròquies, i el niu és el fil conductor de tota la peça. De la seva banda, la presidenta del comitè organitzador dels Jocs, Anna García, s'ha mostrat "molt contenta" perquè l'obra l'hagi realitzat un artista del país, a més d'admetre que s'està estudiant que pugui instal·lar-se en algun lloc del país un cop acabats els Jocs "perquè no quedi arraconada en algun magatzem".