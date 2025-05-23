HANDBOL
L’Handbol Serradells fa un bon balanç de temporada
L’Handbol Club Serradells ha posat el punt final a una temporada brillant, amb la cirereta de l’ascens a la Segona Catalana i amb un balanç de 20 victòries, un empat i tres derrotes. L’equip ha completat un curs llarg però exitós i ja enfoca l’horitzó cap al pròxim repte. El capità, Adrià Pifarré, va valorar molt positivament el rendiment del grup: “Fem un balanç molt positiu del global de la temporada, ja que, tot i que ha estat llarga, l’equip ha respost molt bé.” Ara, amb la feina feta, el club es prepara per a la nova etapa: “Ja estem pensant en la temporada vinent, que començarà amb la pretemporada a final d’agost, amb amistosos contra equips que pujaran a Andorra a fer estades.”
