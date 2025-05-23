FUTBOL
L’FC Andorra, amb el cap al play-off i a les targetes
Set jugadors de la plantilla tricolor es troben advertits de sanció
L’FC Andorra afronta demà a les 19.00 hores l’última jornada de lliga davant la Cultural Lleonesa, en un Reino de León que presentarà un ple absolut després d’exhaurir-se totes les entrades en només 10 hores. El conjunt tricolor arriba amb el bitllet per al play-off d’ascens assegurat, però pot acabar entre la tercera i la cinquena posició, sabent que ser tercer suposaria ser cap de sèrie i, per tant, tenir el factor camp favorable en el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off.
“No farem el ruc amb cap jugador que no estigui al 100%, però l’onze que surti serà de garanties”
L’Andorra es troba a Oviedo, on farà una estada. Ahir va exercitar-se a El Requexón, habitual seu d’entrenament del Reial Oviedo, i també ho farà avui, amb el cap en un altre dels condicionants: les targetes. Fins a set jugadors tricolors –Nieto, Álvaro Peña, Morán Morgado, Trigueros, Luismi i Juanda– es troben a una amonestació de la sanció i en cas de veure-la a Lleó es perdrien el primer partit del play-off. Company va deixar clar que no vol arriscar: “No farem el ruc amb cap jugador que no estigui al 100%. Si algú té molèsties, no jugarà. Però l’onze que surti serà de garanties.”