L’equip, amb ambició per les medalles
La presidenta de la FAC, Carolina Poussier, assegura que “tenim possibilitats a totes les disciplines”
Amb els recorreguts a favor per la coneixença del terreny i la motivació d’una cita històrica, l’equip nacional de ciclisme afronta les proves de BTT, ruta i contrarellotge dels Jocs dels Petits Estats amb la mirada fixa en les medalles. Així ho va expressar la presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Carolina Poussier, que va destacar el treball fet i les possibilitats reals de bons resultats: “No vull posar pressió a ningú, però penso que tenim possibilitats de medalla en totes les modalitats, tant en categories femenines com masculines”, va exposar. La dirigent va afegir que “tenim un equip potent en ruta i BTT i, potser, hi ha més incògnites a la crono”.
Una de les veus destacades dins l’equip és la d’Anna Albalat, que competirà en les dues disciplines de carretera: ruta i contrarellotge. La ciclista d’Andona Racing arriba als Jocs després d’una temporada enfocada en aquesta cita: “Des de principi de temporada que treballem amb l’equip per arribar preparades i rendir al màxim aquí, a casa. Ara som a la recta final i toca posar tota la carn a la graella.” Tot i no fixar-se com a objectiu directe una medalla, Albalat va remarcar que el rendiment i la constància seran clau: “No busquem tant una medalla com donar el 100%. El principal és sortir a donar-ho tot, fer-ho bé i gaudir.” Sobre la possible pressió de competir a casa, va reconèixer que hi ha una responsabilitat emocional, però la gestiona amb naturalitat: “Sí que hi ha una mica de pressió, però si has fet els deures el dia de l’examen et pot anar bé. Confio que ho podré gaudir i que donaré un bon espectacle.”
També té aspiracions un dels seleccionats a la BTT, Roger Turné, que va destacar l’avantatge de competir en un terreny que coneix com el palmell de la mà: “Tenim moltes ganes que comencin els Jocs. El circuit l’hem treballat molt, és tècnic, m’hi sento còmode i sabem que ens tocarà lluitar, però serem allà.” Turné vol aprofitar l’experiència acumulada en diverses competicions internacionals per fer un bon paper i va comentar que, en el circuit de Pal, “s’han fet copes catalanes, copes del món i hem repassat totes les zones tècniques. És un circuit brutal, molt tècnic, i a mi em va bé”. Sobre els rivals, Turné es va mostrar decidit: “No sabem ben bé qui hi haurà, però crec que podrem estar lluitant per la medalla.”