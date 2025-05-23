BÀSQUET

Harding no jugarà demà contra el Manresa

El nord-americà pateix una lumbàlgia i l'evolució marcarà la disponibilitat per l'últim duel de lliga

Harding, al duel contra el Bilbao Basket.Fernando Galindo

Jerrick Harding no podrà jugar l'últim partit del MoraBanc Andorra a casa aquesta temporada. El club ha anunciat que l'escorta nord-americà pateix una lumbàlgia que li impedirà disputar el duel de demà entre els tricolors i el BAXI Manresa al Pavelló Toni Martí (18.00 hores). Segons informa l'entitat, "l'evolució marcarà la seva disponibilitat pel darrer partit de lliga", previst per divendres vinent a la pista del Covirán Granada.

