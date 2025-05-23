OLIMPISME
Dispositiu especial de seguretat i mobilitat de la policia pels Jocs
El cos de policia està enllestint el dispositiu especial de seguretat per als Jocs dels Petits Estats, que comencen dilluns vinent. L’operatiu també inclou la cobertura de dues cimeres internacionals paral·leles: una de caps d’Estat i de Govern i una altra ministerial d’Esports, i el dispositiu mobilitzarà tots els efectius disponibles del cos de policia i implicarà una coordinació estreta amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA), institucions, serveis d’emergència i més de 800 voluntaris. L’objectiu és garantir la seguretat de les delegacions i esportistes (més de 1.600), personal tècnic i públic assistent.
Dilluns hi haurà talls des de les 19.45 hores
Dilluns vinent es tallarà el carrer Prat de la Creu (entre la rotonda de Govern i rotonda de Tobira), la Baixada del Molí i el carrer Prada Motxilla d’Andorra la Vella des de la rotonda de Govern fins a l’Estadi Nacional a partir de les 19.45 hores, i també hi haurà afectació en un carril de baixada de la CG-1 perquè s’aturin els autobusos que desplacin els esportistes a la inauguració dels Jocs. Al llarg de tota la setmana també es tallarà el carrer del Prat Gran a Escaldes-Engordany.
Les altres grans afectacions seran dimarts 27 i dissabte 31. En el primer cas es tallarà la circulació a la CG-3 entre Ordino i el Serrat de 9.30 a 12.00 hores per la disputa de la contrarellotge, i dissabte també hi haurà talls en trams de la CG-1 de 9.30 a 12.30 i a la CG-2 entre el Quilòmetre 0 i la rotonda del Madriu de 10.00 a 12.30 hores per la prova de ciclisme en ruta.
El transport públic també patirà afectacions i dilluns vinent es modificaran les rutes de les línies L2, L3, L4, L5, L6, LC, BN1, BN2 i BN3, per evitar el pas pel carrer Prat de la Creu. A més, durant la cursa ciclista de dissabte 31, les línies L2, L3, L4 i L5 no tindran parada a l’Estació Nacional, i quedarà interromput el servei circular i exprés.