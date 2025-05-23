OLIMPISME
El camp del Pla de Borràs ja està llest per a la competició de tir al plat
El camp de tir del Pla de Borràs ja està a punt per a la competició de tir al plat durant els Jocs dels Petits Estats. Dimarts va ressonar el primer tret a la instal·lació i ahir les autoritats van presentar la remodelació de la instal·lació pensant en la cita que arrenca dilluns. El cost total de les millores a la infraestructura va ser d’un mig milió d’euros, amb 160.000 aportat pel comú de la Massana, i la resta pel COA, Govern i la federació. Els treballs van incloure la descontaminació integral del terreny, la col·locació de làmines protectores per evitar infiltracions de residus i l’adequació completa de les infraestructures, i la Federació Andorrana de Tir va assumir la compra de maquinària i la millora de la zona tècnica i de públic, amb embrancaments d’aigua, càmeres de seguretat i altres treballs d’adequació. Durant la presentació d’ahir, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va assenyalar que “ha estat un repte complex però necessari per garantir un equipament que compleixi els estàndards esportius, de seguretat i mediambientals”. A més, la voluntat és que la policia pugui fer-hi pràctiques.