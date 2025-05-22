CURSES DE MUNTANYA
La Travessa d’Encamp arriba als 1.515 inscrits
La 42a edició també tindrà una cursa infantil i un quilòmetre vertical
L’OTSO Travessa d’Encamp arriba enguany a la 42a edició i ho fa assolint un nou rècord de participació: 1.515 corredors inscrits procedents de més de 25 països, un 90% dels quals són internacionals. L’esdeveniment, que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de maig, estrena dues noves modalitats: una cursa infantil i un quilòmetre vertical, consolidant-se com una de les cites ineludibles del calendari de trail dels Pirineus. Totes les distàncies seran puntuables per a la Copa d’Andorra i, novament, la Internacional Trail Runnig Association ha classificat els tres recorreguts, de 21, 42 i 84 quilòmetres, amb 1, 2 i 4 punts ITRA.
“La travessa és una de les grans cites que reforcen Andorra com a destinació de turisme esportiu”
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica encampadà, Nino Marot, va destacar la importància de la travessa com “un dels grans esdeveniments de primavera i estiu, que reforcen la vocació d’Andorra com a destinació de turisme esportiu”. Per la seva banda, el ministre Jordi Torres va remarcar l’aposta d’Andorra Turisme pel patrocini de la cursa dins de l’estratègia de desestacionalització: “El 98% dels participants de l’any passat van venir a Andorra exclusivament per a la travessa. El 94% van pernoctar-hi una mitjana de dues nits i en grups de 3,3 persones.”