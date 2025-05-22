GIMNÀSTICA RÍTMICA
El Rítmica Valira, al primer Torneig internacional masculí
Almeria va acollir el primer Torneig internacional de rítmica masculina, amb més de 100 gimnastes de cinc països –Espanya, Andorra, Itàlia, Grècia i França. Alejandro Doña, gimnasta i entrenador del Rítmica Valira, va aconseguir la tercera posició en categoria juvenil. Doña va celebrar poder competir com a gimnasta masculí a Andorra i Espanya, i va reivindicar la necessitat d’una major normalització internacional, especialment en països amb més restriccions com França i Itàlia.
A més, es va fer una taula rodona moderada per Paloma del Río per reflexionar sobre el futur de la rítmica masculina.