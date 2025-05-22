GIMNÀSTICA RÍTMICA

El Rítmica Valira, al primer Torneig internacional masculí

Alejandro Doña, a Almeria.

Almeria va acollir el primer Torneig internacional de rítmica masculina, amb més de 100 gimnastes de cinc països –Espanya, Andorra, Itàlia, Grècia i França. Alejandro Doña, gimnasta i entrenador del Rítmica Valira, va aconseguir la tercera posició en categoria juvenil. Doña va celebrar poder competir com a gimnasta masculí a Andorra i Espanya, i va reivindicar la necessitat d’una major normalització internacional, especialment en països amb més restriccions com França i Itàlia.

A més, es va fer una taula rodona moderada per Paloma del Río per reflexionar sobre el futur de la rítmica masculina.

