FUTBOL
Retirar la gespa híbrida de l’Estadi Nacional costarà més de 107.000 euros
El cost per retirar la gespa híbrida de l’Estadi Nacional serà de 107.838,52 euros, una xifra que supera en 8.876 euros la previsió inicial del Govern, que havia fixat un pressupost de 98.961,58 euros. L’adjudicació dels treballs l’ha obtingut l’empresa Construccions i Treballs Públics La Coma, mentre que les obres començaran el pròxim 2 de juny i s’estendran durant dos mesos. L’actuació inclourà la retirada de la gespa i també el desmuntatge de diversos elements estructurals del recinte esportiu, com ara la bastida de les retransmissions televisives, la grava i els tubs de reg i calefacció, les bases actuals de les porteries, les rampes d’accés des dels vestidors i la realització de nous forats per als suports de les porteries.
Les obres s’inicien el 2 de juny i acabaran a l’agost
Un cop finalitzada aquesta fase, s’instal·larà una nova superfície artificial, adjudicada anteriorment a l’empresa Fieldturf Poligras per un import de 356.911,27 euros, tal com es va publicar també al BOPA.