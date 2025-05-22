BÀSQUET
Noah Micó cau de la llista del 5x5 femení per lesió
La Federació Andorrana de Basquetbol (FAB) va publicar la llista definitiva d’esportistes que formaran part de les seleccions nacionals per competir en les modalitats 5x5 i 3x3 als Jocs dels Petits Estats. Noah Micó no hi podrà ser per lesió i en el seu lloc s’incorpora Anna Berenguer. A la selecció femenina de 3x3, Laura Laurent substitueix Cristina Andrés, amb molèsties, però s’espera que sí que pugui jugar en el 5x5, on segueix convocada provisionalment.