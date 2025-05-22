Jocs dels Petits Estats
La Massana inaugura el nou camp de tir del Pla de Borràs
Els treballs d’adequació del terreny han durat gairebé un any
El comú de la Massana ha inaugurat aquesta tarda el nou camp de tir del Pla de Borràs, que acollirà els Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2025. Els treballs d'adequació del terreny han durat gairebé un any i la cònsol major de la parròquia, Eva Sansa, ha comentat que ha estat "un repte complex, però necessari per garantir un equipament que compleixi amb els estàndards esportius". La reforma ha inclòs la descontaminació del terreny, la col·locació de làmines protectores per evitar infiltracions de residus i l'adequació completa de les infraestructures.
Sansa ha posat en valor la tradició de tira al plat a la parròquia i ha celebrat que la jove massanenca, Marta Peleijà, formi part de l'equip nacional que competirà als Jocs. El president del COA, Xavier Espot Miró, ha remarcat que la remodelació "és un dels projectes més importants dins les inversions per aquests Jocs". El secretari d'Esports, Alain Cabanes, ha subratllat que "la voluntat del Govern amb aquest projecte es poder donar-li un ús més enllà dels Jocs, que quedi per la parròquia i per als visitants".