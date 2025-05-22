AUTOMOBILISME
L’ACA accedeix als òrgans de govern de la FIA
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club) ha estat escollit per formar part, per primera vegada, de dues de les estructures directives més rellevants de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA): el World Council for Automobile Mobility and Tourism (WCAMT) i el Management Council de la regió I. Aquesta incorporació representa un pas històric per a l’ACA i per a Andorra, i suposa un reconeixement internacional a la tasca de l’entitat en matèria de mobilitat sostenible, turisme responsable i innovació. A més, posiciona Andorra en els espais estratègics de debat i presa de decisions en què es defineixen les polítiques globals del sector.
La nova responsabilitat permetrà a l’ACA participar activament en la definició de l’agenda internacional de mobilitat i donar veu als petits estats.
Andorra tindrà veu en deceisions globals sobre mobilitat