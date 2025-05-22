AUTOMOBILISME
Frank Porté debuta amb un 17è lloc i una gran remuntada al circuit d’Imola
Frank Porté va completar una destacada actuació en la seva estrena a la Porsche Mobil 1 Supercup, al llegendari circuit d’Imola. A la cursa, Porté va protagonitzar una gran sortida i una remuntada espectacular en una primera volta caòtica, esquivant diversos incidents i guanyant deu posicions. Tot i veure’s afectat per la reestructuració de la graella arran d’una bandera vermella, va mantenir un bon ritme i va acabar a la 17a posició. En els entrenaments lliures, s’havia adaptat ràpidament al traçat italià, i a la classificació es va quedar a només un segon del millor temps.
“Vaig cometre un petit error per falta d’experiència, però estava còmode i amb bon ritme. Crec que podria haver estat lluitant pels punts”, va valorar el pilot andorrà, satisfet amb el seu rendiment en un campionat d’altíssim nivell. El pròxim repte serà al juny, a Spielberg (Àustria).