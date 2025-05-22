NATACIÓ
Clotet proposarà limitar els mandats a la FAN
La modificació es debatrà en l’assemblea del 10 de juny al CTEO
El president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, proposarà la limitació de mandats a la presidència i la incorporació de criteris de paritat de gènere en la pròxima assemblea de l’entitat, que tindrà lloc el 10 de juny al Centre de Tecnificació d’Ordino. La convocatòria inclourà una assemblea extraordinària i una de caràcter ordinari. En declaracions al Diari, Clotet va explicar que els estatuts són un element viu i que cal adaptar-los a les necessitats actuals i a les recomanacions dels organismes superiors: “El tema dels estatuts és una cosa que sempre està viva, no vol dir que aprovis uns estatuts i que ja es tanquin fins que es renovin d’aquí a un temps. El que fem és adaptar coses, actualitzar-les i incorporar temes com ara la paritat i els mandats.” Pel que fa als mandats presidencials, Clotet proposarà un límit de quatre mandats consecutius, tant per al president com per als membres de la junta: “Quatre mandats ja donen per fer molta feina. A partir d’aquí, cal donar pas a noves persones, perquè el que no pot ser és que hi hagi presidents o membres de junta que hi estiguin tota la vida.”
També es proposarà formalitzar per escrit la paritat de gènere dins les juntes directives, amb una proporció objectiva del 50%: “Després hi ha un marge que no sempre es pot assolir, tant en homes com en dones, però el que volem és donar exemple. Aquest canvi ha de ser una norma.”