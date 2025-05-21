OLIMPISME
Uns jocs amb vessant polític
En el marc del gran esdeveniment, Andorra acollirà, per primer cop, una cimera de caps de petits estats
Els Jocs dels Petits Estats d’Europa seran molt més que una cita esportiva i el Govern vol aprofitar la visibilitat i el context multilateral de l’esdeveniment per impulsar una cimera política, que se celebrarà dilluns vinent al matí. Hi participaran caps d’Estat i de Govern dels nou països participants amb l’objectiu de reforçar la cooperació entre microestats i fer sentir la seva veu en el context europeu i internacional.
“Tots compartim una visió comuna sobre la cooperació i la diplomàcia multilateral”
El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar que aquesta trobada, organitzada en paral·lel a les competicions, pretén defensar els valors i interessos compartits dels petits estats en àmbits com ara la Unió Europea, la Comunitat Política Europea o el Consell d’Europa. Espot va confirmar la participació de figures com ara el príncep Albert II de Mònaco, els capitans regents de San Marino, el primer ministre de Malta, el secretari d’Estat d’Afers Exteriors de San Marino i el vicepresident de Montenegro, entre altres representants. L’objectiu principal de la cimera és consensuar una declaració conjunta sobre el paper dels petits estats en el món actual, la seva relació amb Europa i la seva contribució a la pau i l’estabilitat globals. “Compartim una reduïda dimensió territorial, però també una visió comuna sobre la cooperació i la diplomàcia multilateral”, va assenyalar Espot, tot apuntant que la voluntat és que aquesta trobada tingui continuïtat en futures edicions dels Jocs. A més, el mateix 26 de maig també tindrà lloc una reunió de ministres d’Esports dels països participants en els Jocs i per recuperar el fil de la conferència internacional Change the Game de la Unesco. Aquesta trobada posarà el focus en temes clau, com ara la igualtat de gènere, la inclusió, la seguretat i la lluita contra la discriminació en l’àmbit esportiu.
2.000 entrades venudes
La presidenta del comitè organitzador dels Jocs, Anna García, va comentar que ja s’han venut més de 2.000 entrades per a la cerimònia inaugural a l’Estadi Nacional, i que es posaran a disposició del públic dos punts de venda de marxandatge oficial, un a la plaça de la Rotonda i l’altre a la vila dels Jocs. A més, l’organització preveu la presència d’unes 1.650 persones vinculades a les delegacions oficials, a les quals cal afegir voluntaris i personal tècnic, amb una xifra global pròxima als 3.000 participants acreditats. Per facilitar la mobilitat, el Govern ha anunciat que tots ells podran utilitzar gratuïtament el transport públic nacional, presentant la seva acreditació.
S'AJUSTEN ELS HORARIS PER IMPLICAR ELS VOLUNTARIS MENORS DE 16 ANYS
“L’escola no ha tingut coneixement fins ara del nombre total d’alumnes i aviat es resoldrà”