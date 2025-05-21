AUTOMOBILISME
Gerard de la Casa, líder a la categoria de turismes
Gerard de la Casa (Ford Fiesta-Baporo Motorsport) va aconseguir la tercera posició a la 53a Pujada internacional al Fito, que es va disputar a Astúries, i es va col·locar líder provisional del Campionat d’Espanya de muntanya en la categoria de turismes, empatat amb Manuel Rueda. En una prova amb una alta participació i gran afluència de públic, l’andorrà va mantenir un ritme molt competitiu i, en la primera jornada, va marcar un temps de 3’’01’603, que el situava segon a la provisional a només dos segons de Javier Villa. Tot i repetir registres molt constants en les dues pujades restants, De la Casa va ser tercer a la segona cursa, però suma 39 punts i encapçala, ex aequo amb Rueda, la classificació general del Campionat d’Espanya. La pròxima cita serà la Pujada a Arinsal.
A Astúries fa segon i tercer i lidera la general amb rueda