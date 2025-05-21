BTT
La Copa del Món de Marathon, la gran novetat
El Bike Show Naturland atraurà figures mundials i uns 600 participants
L’arribada de la Copa del Món de Cross Country Marathon (XCM) serà la gran novetat de la segona edició del Bike Show Naturland, que se celebrarà els pròxims 31 de maig i 1 de juny. Aquest gran reclam atraurà figures d’elit mundial i convertirà l’esdeveniment en una cita clau del calendari internacional.
“És un esdeveniment per pensar la BTT per a tothom: joves, aficionats i professionals”
Les previsions apunten 600 participants de 25 països, amb noms destacats com Andreas Seewald –número 1 del rànquing mundial–, Samuele Porro o Vera Looser, entre d’altres. A més, la prova també oferirà categories Open, permetent la participació de ciclistes sense llicència UCI. Dissabte 31 de maig s’iniciarà amb la cursa de cross-country olímpic (XCO) dins la Shimano Super Cup Massi i acabarà amb la Super Cup Youth. Diumenge tindrà lloc la prova de la Copa del Món XCM, amb els exigents 60 quilòmetres i 2.040 metres de desnivell del recorregut, i altres modalitats com la Scott Marathon Cup, amb recorreguts llarg (XCM) i curt (XCP). Albert Balcells, director d’Ocisport, va fer èmfasi en la satisfacció de tornar a Naturland i va destacar que “és un esdeveniment per pensar la BTT per a tothom, amb proves per als més joves, per a aficionats i per a professionals”.