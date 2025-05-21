REPORTATGE
15 anys de Francesc Solana
El 20 de maig del 2010 es marca el quilòmetre zero de la història moderna del MoraBanc, amb la seva presentació com a director general.
Ja fa 15 anys que Francesc Solana, secundat pel president, Gorka Aixàs, va prendre les regnes del projecte esportiu del llavors River Andorra. Un període en què el club ha viscut una metamorfosi que l’ha portat a competir amb els grans de la Lliga ACB i de les competicions europees, i a jugar fases finals de la Copa del Rei. El lideratge de Solana ha estat clau en una de les etapes més exitoses del bàsquet.
“Crec que ara estem on els nostres pensaments, el del Gorka [Aixàs] i el meu, somiaven”
“Sé que era a final de maig, però no sabia el dia”, recorda Solana amb un somriure quan se li pregunta pel seu aniversari com a director general i màxim responsable esportiu. El club, aleshores, es trobava en un focus mediàtic diferent i les aspiracions eren clares però realistes: “La idea que teníem amb el Gorka era una, i crec que estem on els nostres pensaments somiaven”, assegura. Durant aquests 15 anys, Solana ha viscut tots els estadis emocionals que pot experimentar un projecte esportiu. Des d’ascensos amb èpica, “patacades inesperades, com la derrota a Mallorca amb els tirs lliures de Matalí al cinquè partit per pujar a LEB or, o quan vam perdre a casa contra l’Alacant per pujar a l’ACB també al partit decisiu”, fins a èxits impensables com les semifinals de l’Eurocup i de la Copa del Rei. “És que ens hem anat construint a base de patacades”, insisteix Solana. Però aquestes dificultats han estat, paradoxalment, les llavors d’un creixement sòlid: “Cada any hem anat fent passes decidides i excepte el descens de fa dues temporades hem anat sempre en línia ascendent.” El descens de fa dues temporades va ser un punt d’inflexió, però també una oportunitat per reforçar el projecte: “Ens va ajudar a posar els peus a terra. Vam veure la solidesa real del club, tothom ens feia costat, i això ens va donar energia per refer-nos”, comenta el director general del MoraBanc, que parla sempre del projecte en termes col·lectius, nacionals i identitaris: “El somni era portar l’Andorra a l’ACB i construir un projecte de país.” Aquest sentiment de pertinença, assegura, ha estat clau perquè el club generés una estructura professional, amb un entorn que ha sabut créixer amb ell.
“No tinc perspectiva de dir si duraré un, dos o cinc anys més, però hi ha Solana per estona”
El futur
Després de 15 anys, i tot i les arestes òbvies que hi poden haver en una trajectòria tan llarga, Solana no posa data de caducitat al seu vincle amb el club: “No tinc perspectiva de dir si duraré un any, dos o cinc més... La meva feina és donar estabilitat i seguir sent competitius.” Amb passió renovada, assegura que encara hi ha Francesc per estona: “Ens ho hem fet molt nostre i la idea és seguir molts anys.”
L’equip s’ha consolidat a l’acb, ha jugat a Europa i ha fet ‘semis’ a la copa