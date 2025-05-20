TENNIS
Vicky Jiménez, fora a la ‘qualy’ de Roland Garros
Cau davant Stojanovic i competirà als Jocs dels Petits Estats
Vicky Jiménez Kasintseva va quedar eliminada a la primera ronda de la fase prèvia de Roland Garros, després de caure en un partit intens davant la sèrbia Nina Stojanovic per 6 a 2, 3 a 6 i 6 a 2, en un duel molt disputat a la pista número 11 del recinte parisenc. L’andorrana va igualar el matx després d’aixecar un 3 a 1 en contra, amb Stojanovic servint per al 4 a 1 al segon set, i aconseguint sis jocs seguits, però a la tercera mànega la sèrbia es va acabar imposant.
La tennnis tornarà avui al país per començar a preparar els Jocs
Jiménez, número 134 del rànquing WTA i 28a cap de sèrie de la fase prèvia, necessitava guanyar tres enfrontaments per accedir, per primera vegada, al quadre principal d’un Grand Slam. Tot i una bona reacció en el segon set, l’experiència i solidesa d’Stojanovic –actual número 173 del món i amb un millor rànquing històric de 83– van decantar el partit a favor de la jugadora sèrbia. Així, amb aquesta derrota, Jiménez no entrarà al quadre final de Roland Garros, però allibera el seu calendari per participar en els Jocs dels Petits Estats, que comencen dilluns i als quals havia anunciat que renunciaria en cas de classificació per al quadre principal de Roland Garros.